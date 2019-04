Lyon : l'histoire d'adultère se termine en coups de crosse

Un homme qui avait un différend avec un couple dans une histoire d'adultère a été arrêté samedi. La veille, les deux époux s'étaient rendus à son domicile pour avoir des explications et avaient été menacés de mort et frappés à coups de crosse de pistolet.

Un homme de 48 ans vivant dans le 3e arrondissement de Lyon a été arrêté ce samedi à 14h10. Ce dernier avait un différend “lié à un adultère” avec un couple vivant dans le 2e arrondissement de Lyon, précise la police. Vendredi soir vers 21h, l'époux du couple en question s'était rendu chez lui pour avoir des explications. Le suspect l'avait alors menacé avec une arme de poing et frappé de plusieurs coups de crosse (10 jours ITT). Son épouse s'était aussi rendue chez le suspect accompagnée d'une amie et a à son tour reçu des coups (3 jours d'ITT). En garde à vue, l'homme de 48 ans a reconnu les faits précisant avoir jeté l’arme, une réplique en métal tirant des billes métalliques, dans un canal. Il sera présenté au parquet ce lundi pour “violences volontaires aggravées et menaces de mort réitérées”.