Lyon : ivre, il met la pagaille à l'hôpital et menace de mort le personnel

Un homme de 27 ans a été arrêté la semaine dernière alors qu'il venait d'insulter du personnel de l'hôpital Édouard-Herriot et de les menacer de mort.

Le 24 juillet dernier, un homme de 27 ans vivant à Genas, très défavorablement connu des services de police, s'est rendu à scooter à l’hôpital Édouard-Herriot dans le 3e arrondissement. Sur place, il insultait le personnel qui refusait de lui ouvrir la porte. Parvenant à forcer la porte d’un des pavillons de l’hôpital, il tenait des propos outrageants et insultants à une infirmière et une aide-soignante présentes, tout en les menaçant de mort. Deux agents de sécurité sont intervenus. Le suspect est alors monté sur son scooter et a percuté volontairement un agent sans le blesser. Il a finalement été intercepté par un autre agent de sécurité et par les policiers de la BAC venus l’interpeller.

En arrivant au commissariat, sa garde à vue a été différée en raison de son taux d'alcoolémie. Il a été entendu plus tard et a déclaré avoir consommé beaucoup d’alcool et avoir fumé du cannabis. Il ne se souvenait pas précisément des faits. Il a été présenté au parquet le 25 juillet et jugé en comparution immédiate où il a été condamné à six mois de prison et écroué.