Lyon : ils caillassent des policiers puis les menacent de mort

Cinq jeunes âgés de 14 à 17 ans, déjà connus des services de police ont été arrêtés à Pierre-Benite pour avoir caillassé une voiture de police du haut d'un immeuble.

Cinq jeunes lyonnais âgés de 14 à 17 ans ont été arrêtés mercredi dernier pour avoir jeté des pierres sur des policiers qui intervenaient, avenue de Haute Roche à Pierre-Bénite dans une affaire de moto volée. Les projectiles ont entièrement brisé la lunette du véhicule de police et endommagé partiellement le pare-brise. Le plus vieux des suspects (12 antécédents judiciaires) a été arrêté en bas de l'immeuble où il menaçait de mort l'un des policiers. Les quatre autres, dont certains étaient déjà défavorablement connus des services de police (jusqu'à 50 antécédents judiciaires pour un mineur de 15 ans), ont été interpellés sur le toit. Deux ont nié les faits et les trois autres les ont reconnus partiellement. Ils ont tous été présentés au parquet vendredi dernier et laissés libres avec ouverture d’information pour “violences volontaires avec arme sur AFP et dégradations de biens publics”.