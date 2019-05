Lyon : il va récupérer sa voiture au commissariat après un délit de fuite

Un jeune homme de 20 ans a essayé de renverser un policier le 1er mai dernier pour prendre la fuite avant de revenir demander son véhicule, abandonné dans la soirée, au commissariat le lendemain.

Un Vaudais de 20 ans et un Décinois de 29 ans (37 antécédents judiciaires) ont été arrêtés la semaine passée. Le 1er mai, au volant d’une Audi RS4, le Vaudais refusait d’obtempérer aux injonctions des policiers. Alors que son véhicule était bloqué dans le trafic, un policier tentait de l’interpeller en sortant son arme. Le jeune homme a alors redémarré brusquement et tenté de percuter le policier, sans le blesser, avant de prendre la fuite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le véhicule était retrouvé vide. Finalement, les deux suspects se sont présentés d'eux-mêmes au commissariat de Bron pour demander de récupérer le véhicule. Le Décinois mis hors de cause était laissé libre. Quant au Vaudais, il a reconnu les faits expliquant avoir paniqué.