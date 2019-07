Lyon : il tague une insulte à la police sur un commissariat

Pour se venger d'une précédente interpellation, un Gilet jaune de 52 ans a écrit ACAB sur les grilles d'un commissariat de Lyon.

Samedi à l' angle de la rue de la Bourse et du passage Ménestrier (Lyon 2e), un homme de 52 ans vivant à Corbas a été arrêté. Après un sitting devant le commissariat du 1er/4e, à l’occasion de la manifestation des “Gilets jaunes”, le quinquagénaire était vu en train d’écrire l’acronyme “ACAB” (“All cops are bastards”, “Tous les flics sont des salaud”) avec un marqueur indélébile sur les grilles du commissariat. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et dit avoir agi en “vengeance” d’une précédente interpellation sur une manifestation “Gilets jaunes” le 13 avril. Il fera l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire le 6 janvier 2020.