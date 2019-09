Lyon : il reconnaît dans la rue le voleur de sa chaîne en or

Vendredi dernier, un homme a reconnu dans la rue le voleur qui venait d'arracher sa chaîne en or quelques heures plus tôt.

Vendredi, rue Montebello dans le 3e arrondissement un mineur SDF de 16 ans (3 antécédents judiciaires) a été interpellé. Il était formellement reconnu par la victime, un jeune homme de 20 ans, comme étant l’auteur du vol à l’arraché qui a eu lieu en début de nuit. La victime s'était fait voler sa chaîne en or et son pendentif, avenue Jean Jaurès, vers 21h. Place en garde à vue, le suspect a nié les faits. Une autre personne l’a formellement identifié comme étant l’auteur du larcin. Il a été présenté au parquet samedi et écroué avec ouverture d’information pour “vol à l'arraché”.