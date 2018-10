Lyon : il paye avec un faux chèque et la carte d'identité d'un autre

Mardi, la police a interpellé un Villeurbannais de 19 ans à Lyon qui tentait d'acheter des bijoux avec un faux chèque, ainsi que la carte d'identité d'une autre personne.

Il voulait payer 3 000 euros de bijoux avec des photocopies de chèques, et la pièce d'identité appartenant à un tiers avec sa propre photographie dessus. Lundi, vers 18h, un groupe de sécurité de proximité local a interpellé cet individu de 19 ans à 18h dans une bijouterie, rue du Président Edouard Herriot. Il a expliqué avoir agit pour le compte d'un tiers à qui il devait de l'argent. L'homme a été relâché et sera convoqué en janvier en Maison de Justice et du Droit.