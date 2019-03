Lyon : il met le feu à un scooter en libre-service

Un mineur de 14 ans a été interpellé après avoir mis le feu à un scooter en libre-service.

Depuis fin février, Indigo Weel a déployé une flotte de scooters électriques en libre-service à Lyon. Les deux-roues motorisés sont parfois des cibles pour les casseurs. Ainsi, samedi 9 mars, en soirée, le centre de vidéo surveillance de la ville de Lyon repère un individu qui met le feu à un scooter en libre-service. La police municipale intervient et interpelle un mineur de 14 ans, aperçu sur les images de vidéo-protection et déjà connu pour un antécédent judiciaire. L'individu a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce 11 mars.