Lyon : il menace de mort les policiers, puis urine dans sa cellule

Un habitant de Meyzieu âgé de 22 ans a été arrêté ce lundi matin pour avoir insulté, menacé de mort et craché sur des policiers. En garde à vue, il a uriné dans sa cellule et badigeonné les murs de sang.

Un habitant de Meyzieu âgé de 22 ans a été arrêté ce lundi à 5h50, avenue de Paris. En état d’ivresse, il venait d'insulter les policiers en les menaçant de mort et en leur crachant dessus. À l’hôpital, il dégradait la porte coulissante vitrée en portant un coup de pied. Puis placé en rétention, il se blessait en portant des coups de tête dans la porte puis urinait dans sa cellule et badigeonnait les murs de sang. Il était transporté à l’Hôpital Édouard Herriot pour des soins. Il a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mardi pour “violences volontaires sans ITT, outrage et menaces de mort, dégradations de bien privé et public ”.