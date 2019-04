Lyon : il gêne une intervention de pompiers, les menaces et les insultes

Un homme de 36 ans a été arrêté ce mardi pour avoir bloqué une intervention de pompiers avant d’insulter et de menacer les soldats du feu.

Un homme de 36 ans, connu des services de police (68 antécédents judiciaires), a été interpellé ce mardi matin à Vénissieux. Le 3 mars dernier à 3h du matin, rue Sainte-Catherine (Lyon 1er) en bas des pentes, il était dans sa voiture quand il refusait de laisser passer un véhicule de pompiers en intervention. Très vite, le ton est monté avec les soldats du feu. Le suspect les menaçait et les insultait copieusement. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce mercredi pour “outrage, menaces à personne chargée d’une mission de service public et entrave à l’arrivée des secours”.