Lyon : il frappe sa sœur et poignarde son cousin au rein

Un homme de 21 ans a été arrêté ce mercredi dans le 9e arrondissement de Lyon pour avoir frappé sa sœur et blessé sa mère et son cousin à coups de ciseaux.

Ce mercredi entre 01h30 et 02h00, rue de la Martinique dans le 9e arrondissement un Lyonnais de 21 ans (8 antécédents judiciaires) a été arrêté. Il venait d’exercer des violences sur sa sœur (ITT non connue). Sa mère et un cousin venus s'interposer ont alors reçu un coup de ciseau au bras pour la mère et au rein pour le cousin (pronostic vital réservé). En garde à vue, il a nié les faits.