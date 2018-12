Lyon : il brûle des scooters, des appartements détruits par l'incendie

Lundi soir dans le 8e arrondissement de Lyon, un individu aurait mis le feu à trois scooters. L'incendie s'est propagé dans un immeuble, détruisant cinq appartements et dégradant cinq autres.

Ce lundi 10 décembre, soir, un individu se disant mineur de 17 ans et connu pour cinq antécédents judiciaires aurait mis le feu à trois scooters dans le 8e arrondissement de Lyon. Les véhicules étaient stationnés à côté d'un immeuble où l'incendie s'est propagé. Cinq appartements ont été détruits par le feu, cinq autres sont dégradés et 30 personnes ont dû être relogées. Les policiers sont venus interpeller le mineur, mais la tante et le cousin de l'individu ont tenté de s'interposer, ameutant une trentaine de personnes hostiles aux forces de l'ordre. Certains ont lancé des projectiles blessant trois policiers. Le mineur a été interpellé, ainsi qu'un Lyonnais de 19 ans et une Lyonnaise de 46 ans, connue pour 2 antécédents judiciaires. L'enquête est en cours pour destructions volontaires de biens privés par incendie, violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique et incitation à la rébellion.