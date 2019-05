Lyon : il agresse sa voisine de 55 ans puis menace de mort les policiers

Après un différend de voisinage, un homme de 30 ans a agressé sa voisine et menacé de mort les policiers venus l'arrêter.

Lundi, un homme âgé de 30 ans vivant rue Émile Duport (Lyon 9e) est entré dans le domicile d'une de ses voisines suite à un problème de voisinage. Il a alors agressé sa voisine âgée de 55 ans et son fils de 23 ans venu la défendre. Les policiers sont intervenus pour arrêter le suspect qui s'est rebellé, les a insultés et menacés de mort durant son arrestation. Alors qu'il l'emmenait vers leur véhicule de police, l'homme de 30 ans demandait à ses amis sur place de venir le libérer. En garde à vue, il a partiellement reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce mercredi 8 mai et écroué en attente de comparution aujourd'hui pour “violation de domicile, violences volontaires, rébellion, outrage, menaces de mort et provocation directe a la rébellion”.