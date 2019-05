Lyon : elle enlace une passante pour lui voler son collier en or

Une jeune femme de 24 ans a été arrêtée ce jeudi pour avoir volé le collier en or d'une femme de 58 ans en l'enlaçant après avoir fait mine de la connaître.

Le 29 décembre dernier vers 11h30 à la Mulatière, une femme de 58 ans était abordée dans la rue par une jeune femme faisant mine de la connaître. En l’enlaçant, la plus jeune lui dérobait son collier en or. Les policiers ont utilisé les images de vidéosurveillance pour retrouver la suspecte. Elle était venue sur les lieux dans un véhicule conduit par un homme. La voiture a pu être identifiée et le couple habitant dans le 9e arrondissement a été arrêté ce jeudi à 8h45. Tous deux âgés de 24 ans et connus des services de police, ils ont nié les faits. L’homme a été laissé libre tandis que la femme sera présentée ce vendredi au parquet de Lyon.