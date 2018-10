Lyon : deux ultras arrêtés pour l'agression d'un Niçois durant le mondial

Deux supporters du virage nord de l'OL ont été arrêtés pour avoir agressé un supporter ultra du club de Nice le 10 juillet dernier à Lyon lors de la demi-finale de la coupe du monde de football opposant la France à la Belgique.

Un Lyonnais de 19 ans (1 antécédent judiciaire), et un Villeurbannais de 20 ans ont été interpellés ce mercredi par la police. Le 10 juillet dernier lors de la demi-finale de la coupe du monde de football opposant la France à la Belgique, ils avaient agressé un Couzonnais de 20 ans (4 jours d'ITT). Ce dernier était assis en terrasses quand des hommes lui ont asséné plusieurs coups de poing “en raison de son appartenance à un groupe de supporters ultras de football de la brigade sud de Nice (06)”, écrit la DDSP. L'exploitation de la vidéoprotection a permis l'identification des deux mis en cause, “connus pour être des supporters ultras du KOP virage nord de l’OL”. Ils ont partiellement reconnu les faits et feront l'objet d'une convocation en justice délivrée par un Officier de police judiciaire le 25 mai 2019 pour “violences aggravées”.