Lyon : deux suspects interpellés pour l'incendie d'un hôtel

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont été interpellés jeudi pour avoir mis le feu à une chambre d'hôtel.

Ce jeudi, au sein d'un foyer de Bron, deux mineurs de 16 et 17 ans ont été interpellés par la Bac. À la suite d’un différend, le plus jeune a menacé le gérant de mettre le feu à l’hôtel avant de fuguer. Un incendie se déclarait dans sa chambre et ravageait le 6e étage de l’établissement, les combles et une partie de la toiture. L’exploitation de la vidéoprotection permettait d’établir que l'autre mineur l'avait accompagné dans sa chambre avant l’incendie. Le plus jeune a refusé de s’exprimer et l’autre a nié les faits. Le mineur de 16 ans a été laissé libre et celui de 17 ans a été présenté au parquet ce vendredi pour “destruction volontaire d’un bien privé par incendie”.