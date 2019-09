Lyon : cagoulé et en slip, il s'attache aux grilles de la préfecture

Simplement vêtu d'un slip et d'une cagoule, cet homme de 27 ans s'est attaché le cou aux grilles de la préfecture du Rhône à Lyon pour “obtenir un logement pour une famille de SDF et pour tous les enfants SDF”.

Ce mercredi, un Villeurbannais de 27 ans a été arrêté par la Bac. Vêtu d’un slip et porteur d’une cagoule, il venait de s’attacher par le cou aux grilles de la préfecture à l’aide d’un antivol en U sans être en possession des clés. “Il déclarait militer pour obtenir un logement pour une famille de SDF et pour tous les enfants SDF”, explique la police lyonnaise. Il tenait des lames de rasoir et menaçait de se trancher la gorge si les autorités n’accédaient pas à sa demande. Les négociations n'ayant pas abouti, les agents de la Bac ont utilisé un pistolet à impulsion électrique à deux reprises pour le maîtriser et lui ôter les lames de rasoir. Les sapeurs- pompiers ont finalement coupé l’antivol à l’aide d’une pince hydraulique et d’une disqueuse et l'homme a était conduit à l’hôpital Édouard Herriot pour un examen psychiatrique.