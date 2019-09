Lyon : attaqué par un cambrioleur, il lui met un coup de poing

A Feyzin, près de Lyon, un habitant a découvert un cambrioleur chez lui et lui a mis un coup de poing alors que l'homme tentait de l'agresser.

Mercredi 25 septembre, vers 21h, à Feyzin, un habitant découvre chez lui un homme qui vient d'entrer par effraction.

L'individu tente alors de frapper le propriétaire des lieux, mais celui-ci parvient à éviter l'attaque et le repousse en lui donnant un coup de poing au visage pour le repousser. Le cambrioleur prend alors la fuite, il sera arrêté quelques minutes plus tard par les policiers chemin de Beauregard. Il s'agissait d'un trentenaire SDF qui a été formellement identifié par la victime. L'individu a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce vendredi pour "vol par effraction et violences aggravées".