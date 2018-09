Deux Lyonnais ont été arrêtés pour avoir volé des pièces d'un scooter. Une interpellation difficile durant laquelle trois policiers ont été blessés.

Deux Lyonnais âgés de 29 et 27 ans ont été interpellés ce lundi à 02h05, rue Nuzille à Caluire-et-Cuire. Les deux hommes aux casiers judiciaires déjà bien chargés avaient dérobé des pièces sur un scooter stationné sur la voie publique. Lors de leurs interpellations, ils se rebellaient, insultaient et exerçaient des violences sur les policiers les blessant légèrement (1, 2 et 3 jours d’ITT). Ils ont partiellement reconnu les faits et vont être présentés au parquet ce mardi pour “vol aggravé, rébellion, violences aggravées et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique”.