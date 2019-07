Lyon : agressé, un gérant d'épicerie interpelle lui-même le suspect

Jeudi, le gérant d'une épicerie a été agressé par un voleur. Assisté d'un témoin de la scène, il a procédé lui-même à l'interpellation du suspect.

Jeudi peu après minuit, un Villeurbannais de 22 ans a été arrêté à Lyon cours Lafayette. Le suspect qui compte quatre antécédents judiciaires sur son casier venait de dérober une bouteille d’alcool dans une supérette de quartier, avec laquelle il menaçait le gérant, le frappait et arrachait la caisse contenant 170 euros. Le mis en cause était finalement rattrapé puis interpellé par le gérant du magasin aidé par un témoin. Le gérant a reçu 4 jours d'ITT. Le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce vendredi pour “vol à l’étalage en réunion, suivi de violences”.