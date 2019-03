Lyon 7e : un voleur arrêté dans un magasin de sport par les vendeurs

Un homme de 45 ans a été arrêté dans un magasin de sport dans lequel il avait volé les effets personnels de trois employés.

Le 5 février, un habitant de Saint-Priest âgé de 45 ans a dérobé les effets personnels de trois employés d'un magasin de sport situé cours Gambetta à Lyon. Il était filmé par la caméra du magasin et était revenu sur les lieux peu de temps après. Les employés en questions l'avaient interpellé et récupéré une partie du butin. Butin dans lequel il manquait un téléphone portable. Cette immobilisation s'est mal passée puisque le suspect a sorti un couteau et menacé les victimes pour prendre la fuite. Il a finalement été arrêté. En garde à vue, il a reconnu le vol, mais pas l’usage du couteau.