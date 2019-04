Lyon 5e : deux mineurs arrêtés lors d'un cambriolage place Saint-Jean

Les deux mineurs ont été arrêtés lundi dans la nuit alors qu'ils cambriolaient un restaurant situé place Saint-Jean dans le 5e arrondissement de Lyon.

Ce lundi très tôt dans la nuit place Saint-Georges, deux mineurs (1 AJ et 6 AJ) ont été arrêtés après avoir été repérés par le système de vidéoprotection de la Ville de Lyon devant un restaurant. Ils venaient de dégrader la porte d’entrée et l’un d’eux pénétrait dans l’établissement par une fenêtre non verrouillée tandis que l'autre faisait le guet devant l'établissement. Il dérobait le fond de caisse composé d’environ 180 euros, des tickets restaurants supportant le tampon du commerce et des câbles de recharge de téléphone.

Après leur arrestation, l'un des deux mis en cause se débarrassait d’un téléphone portable durant son transport au commissariat. Le second était en possession de 229 euros, de 56 tickets-restaurant, 4 chèques déjeuners, 1 chèque bancaire libellé et différents câbles de chargeur. Les deux téléphones portables avaient été dérobés à la tire dans la nuit à une jeune femme et à un homme. Durant leur garde à vue, ils ont nié les faits. Ils vont être présentés au parquet ce mardi pour “vol aggravé et recel de vol”.