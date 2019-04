Lyon : 4 mineurs arrêtés avec un fusil à pompe et une carabine

Quatre mineurs ont été arrêtés ce jeudi à Rillieux-la-Pape en possession de plusieurs armes dont une carabine calibre 30 Win Magnum et un fusil à pompe.

Ce jeudi à 1h30, rue du Dauphin Bleu, quatre mineurs ont été arrêtés en possession de plusieurs armes dont trois pistolets à plomb, une carabine calibre 30 Win MAGNUM, un fusil à pompe et deux couteaux qu’ils déclaraient avoir achetés dans l’après- midi. L’enregistrement du fusil en préfecture permettait de retrouver son propriétaire, un habitant de Rillieux-la-Pape, et d’établir que tous les objets lui avaient été dérobés sans effraction dans son garage. Ils ont reconnu les faits et contre être présenté à la justice le 7 janvier 2020.