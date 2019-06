Lyon 2e : de retour du travail, il échappe à une tentative d'enlèvement

Six hommes ont été arrêtés mardi à Lyon dans l’affaire d’une tentative d’enlèvement sur un homme de 30 ans pour lui soutirer de l’argent.

Mardi, six individus, dont un Tassilunois, deux Écullois et trois Lyonnais ont été arrêtés. Le 13 avril dernier, un Lyonnais trentenaire était démarché à son domicile par quelqu’un qui se présentait comme étant de la société “ENI”. Quelques jours après, le Lyonnais était suivi depuis son lieu de travail jusqu’à son domicile par quatre malfaiteurs identifiés a posteriori.

Quai Perrache, ces derniers le frappaient violemment (5 jours d’ITT), lui reprochaient d’avoir commis une agression sexuelle et exigeaient 20 000 euros en contrepartie. L'un des suspects montrait à la victime une photo de ses enfants et menaçait de les tuer. Ils lui ont finalement dérobé 500 euros et ses deux cartes bancaires avant de fuir. Après leurs interpellations, ils ont reconnu les faits. Un des suspects à été mis hors de cause et la participation d'un autre n’a pas été établie. Ces derniers ont été laissés libres tandis que les quatre autres ont été présentés au parquet ce jeudi pour “vol en bande organisée, tentative d’enlèvement et menaces de mort”.