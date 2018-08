Lyon : 16 ans et déjà spécialiste de la vente de contrefaçon

À seulement 16 ans, un ado dirigeait une véritable entreprise de produits de luxe contrefaits.

Les policiers ont mis fin à son business. À 16 ans, un adolescent avait monté sa propre entreprise de contrefaçon. Le jeune homme vendait des faux produits de luxe, fabriqués en Chine, rapporte Le Progrès. Il commandait les produits via internet et les stockait dans un appartement appartenant à sa tante. Son activité sa été démasquée lorsque des policiers ont intercepté trois complices transportant sa marchandise. L'enquête a révélé que la marchandise contenait différents types de produits, tous contrefaits et fabriqués en Chine. Des marques telles que Gucci, Dior ou Louis Vuitton étaient copiées, relate le quotidien. Les trois complices ont été convoqués en maison de justice et du droit.