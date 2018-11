Lyon : 14 ans, cocaïne et cannabis, le dealer dégrade la voiture de police

Les policiers ont arrêté un jeune dealer de 14 ans à Lyon ce mardi 6 novembre. Il cachait sur lui 350 g de résine de cannabis, mais aussi de la cocaïne. Lors de son interpellation, il s'est rebellé.

Il n'a que 14 ans, compte déjà 10 antécédents judiciaires et son casier devrait à nouveau se garnir. Mardi 6 novembre, à 11h30, dans le 8e arrondissement, la police surprend un adolescent de 14 ans qui prend la fuite. Il se débarrasse alors de 350 g de résine de cannabis, de 67 g d’herbe et de 1,5 g de cocaïne conditionnée pour la vente, mais aussi de 2 talkies-walkies et de 200 euros en liquide. Lors de son interpellation, le jeune dealer s'est rebellé et a dégradé la voiture de police. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce mercredi.