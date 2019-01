Lyon : 12 et 13 ans, ils volent une carte bleue d'une usagère du tram

Deux mineurs de 12 et 13 ans ont volé la carte bleue d'une passagère du tramway après avoir repéré son code confidentiel.

Jeudi 24 janvier, vers 11h45, une mineure de 12 ans, déjà connue pour 15 antécédents judiciaires, et un mineur de 13 ans (4 antécédents judiciaires) sont arrêtés par les policiers du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun à Lyon. Plus tôt, ils ont volé la carte bancaire d'une passagère du tramway, après avoir vu son code conditionnel lorsqu'elle l'a tapé sur un terminal de paiement. Ils ont tenté plus tard de retirer de l'argent à un distributeur. Le mineur de 13 ans a reconnu les faits. Ils ont été présentés au parquet le 25 janvier et laissés libres avec ouverture d'information.