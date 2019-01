Le cardinal Barbarin bien présent à son procès

C'était l'une des questions de ces derniers jours : le cardinal Barbarin serait-il présent au tribunal correction de Lyon ce lundi 7 janvier ?

Ce lundi 7 janvier s'ouvre le procès de six membres du diocèse de Lyon, dont le cardinal Barbarin, accusés par les victimes de pédophilie de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un prêtre (lire ici). Dimanche, l’archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, avait choisi de ne pas apparaître aux vœux diocésains, expliquant, "Demain en effet, avec cinq autres prévenus, nous devons nous présenter au tribunal et je pense plus juste de rester aujourd'hui dans la réserve et le silence", selon une lettre lue durant la cérémonie selon l'AFP. À la veille du procès, le cardinal Barbarin s'est une nouvelle fois tourné vers les prières : "Demandons au seigneur que s'accomplisse le travail de la justice, demandons lui aussi qu'il guérisse tout ce qui doit l'être, dans le cœur des victimes d'actes de pédophilie aussi injustes que terribles". Selon notre journaliste présent sur place, Mgr Barbarin est bien présent au tribunal correctionnel de Lyon ce lundi matin. Le procès s'achèvera mercredi.