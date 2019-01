Affaire Preynat : l’Église lyonnaise sur le banc des accusés

Philippe Barbarin et Bernard Preynat, en juillet 2014 © DR

L’Église savait…

Les hommes de Dieu face au jugement des hommes. Six personnes du diocèse de Lyon prendront place sur le banc des accusés, ce 7 janvier, au tribunal de Lyon. Elles ont été citées par les victimes du père Preynat réunies au sein de l’association La Parole Libérée. Cette voie, qui n’a rien d’exceptionnel, entraîne la présentation automatique des prévenus et permet de passer outre la décision de classement sans suite de Marc Cimamonti en août 2016. “Un classement qui n’est pas fondé sur la prescription, d’ailleurs, remarque MJean-Félix Luciani, un des conseils du cardinal. Le parquet a dit : à supposer que les faits soient suffisamment précis, ils seraient prescrits.” Les victimes estiment que ces six personnes, chacune à leur niveau, auraient dû dénoncer les agissements du père Preynat quand elles en ont eu connaissance, fût-ce des décennies après les abus. Également cité, Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à Rome, mis au courant par Mgr Barbarin des abus du prêtre, a fait valoir l’immunité diplomatique du Vatican.