La députée tunisienne qui avait critiqué la police de Vénissieux relaxée

Lors de l’audience du 23 mars au TGI de Lyon, trois mois de prison avec sursis avaient été requis à l’encontre de Karima Souid, ex-députée des Tunisiens de France qui avait attaqué publiquement la police de Vénissieux et sa commissaire, présentée comme « incompétente », dans une lettre ouverte au député de la circonscription, Yves Blein.

Karima Souid a été relaxée. Le tribunal n’a pas retenu la qualification d’outrage, et donc renoncé aux poursuites pénales contre l’ex-députée de l’assemblée constituante tunisienne (2011-2014), pour avoir critiqué la police de Vénissieux et sa commissaire dans une lettre ouverte publiée sur sa page Facebook. Elle y assurait avoir été « agressée verbalement et physiquement » alors qu’elle était « venue déposer plainte en tant que victime ». Karima Souid évoquait encore « un commissariat avec une commissaire démissionnaire et incompétente » – c’est sur cette allégation qu’elle était jugée. Trois mois de prison avec sursis avaient était requis à son encontre lors de l’audience du 23 mars au TGI de Lyon.

« Seules les dispositions de la loi sur la presse, qui offrent à la personne poursuivie des garanties procédurales renforcées destinées à protéger la liberté d’expression, sont susceptibles de fonder une poursuite pénale », a estimé le juge du TGI dans son délibéré, rendu ce vendredi. Karima Souid a donc été relaxée. L’intéressée s’est réjouit de cette décision, elle qui faisait valoir sa liberté d’expression. « Je constate que nous continuons de vivre dans un Etat de droit où les citoyens restent libres de donner leur vision de la démocratie et de critiquer les institutions », a-t-elle glissée, rapporte Le Progrès.