Des blessés par balles dans un kebab près de Lyon

Une bagarre a sérieusement dégénéré dans un kebab de Saint-Fons : trois hommes ont été blessés par des tirs.

Les protagonistes ont sorti des armes à feu. Au sud de Lyon, il est 23 heures ce vendredi soir dans le restaurant kebab La Citadelle de l'avenue Albert-Thomas lorsque qu'une bagarre dégénère et que des coups de feu sont tirés. Selon Le Progrès, trois hommes ont été touchés : deux sont dans un état grave et ont été transportés à l'hôpital Edouard Herriot. Leur pronostic vital ne serait cependant pas engagé. Le troisième homme, touché par une blessure plus légère, a quant à lui été transféré à l'hôpital Lyon-Sud. Pour l'heure, ce qui a déclenché la bagarre entre ces hommes et les aurait poussés à sortir des armes à feu dans un restaurant n'est pas connu.