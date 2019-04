De Villefranche à Montpellier : une demi-tonne de cannabis saisie

Deux hommes ont été arrêtés à Montpellier dans un coup de filet sur un trafic de stupéfiants entre l'Espagne et le Rhône. L'organisateur du réseau est en fuite après avoir percuté une policière lyonnaise.

Une enquête de près d'un an et demi sur un trafic de cannabis entre le Rhône et l'Espagne a permis de saisir 506 kg de résine de cannabis, 280 000 euros et trois armes de poing, rapporte Le Progrès ce mercredi. L'opération a été montée vendredi à Montpellier. Opération durant laquelle une policière lyonnaise a été percutée délibérément par une voiture, écrit le quotidien. Malgré ses blessures, ses jours ne sont pas en danger. Un suspect a tout de même été arrêté et présente à un juge ce mardi à Villefranche-sur-Saône pour trafic de stupéfiants et tentative d'homicide. Un autre suspect a été arrêté. L'organisateur présumé entre l'Espagne et le Rhône, qui conduisait la voiture qui a percuté la policière, est toujours en fuite. L'homme arrêté a de son côté confirmé l'implication dans le trafic de l'organisateur.