Affaire Barbarin à Lyon : le Vatican invoque l'immunité d'un cardinal

Le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer ne devrait pas comparaître à la barre du tribunal correctionnel de Lyon pour complicité de non-dénonciation d'agressions sexuelles dans le cadre de l'affaire Barbarin. Selon l'AFP, la citation à comparaître transmise au Vatican cet été par les autorités françaises n'a pas été remise au cardinal Ladaria.

Le Vatican a invoqué "l'immunité pénale aux agents publics pour les actes accomplis au nom du souverain pontife". Selon une "note verbale" adressée au Quai d'Orsay, et transmise à la justice lyonnaise, "Le tribunal du Vatican a donc considéré l’instance inacceptable et a établi qu’il ne procéderait pas à la notification de la citation au cardinal Ladaria". Dans le cadre de l'affaire Preynat, accusé de faits de pédophilie envers de jeunes scouts entre 1978 et 1991, Philippe Barbarin avait consulté le cardinal Ladaria qui lui avait conseillé de prendre : "les mesures disciplinaires adéquates tout en évitant le scandale public".