78 bijoux volés retrouvés sur un voyageur de la ligne Saint-Étienne-Lyon

Un appel à témoins a été lancé par la police du Rhône pour retrouver les propriétaires de 78 objets de valeurs volés retrouvés ce lundi sur un voyageur de la ligne Saint-Étienne-Lyon.

Ce lundi, la police de Givors a arrêté un homme passager d'un train circulant entre Saint-Étienne et Lyon. Le suspect transportait 78 bijoux (bagues, montres, gourmettes, pièces de collection, etc...) sans être en mesure d'en expliquer la provenance, rapporte Le Progrès. Une enquête a été ouverte et les policiers essaient désormais de trouver les propriétaires. Selon le quotidien, les premières investigations ont indiqué que certains objets provenaient de cambriolages commis à La Talaudière, dans la Loire. La Direction départementale de la sécurité publique du Rhône a lancé un appel à témoins pour retrouver des propriétaires de ces bijoux. Ces derniers peuvent contacter le commissariat de Givors au 04.72.49.26.50 pendant les heures ouvrables en demandant l’Unité d’investigation et de recherches.