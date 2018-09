Il y a 20 ans : "Les mille et une vies de Guy Darmet"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - À l'occasion du journal de la biennale, Lyon Capitale dresse un portrait de Guy Darmet, qui ne vit que pour le monde de la danse.

Directeur de la Maison de la Danse, Guy Darmet a organisé la première biennale de la danse en 1984. Lyon Capitale dresse le portrait et la journée mouvementée d'un passionné de la danse, qui ne se repose jamais. Son succès pour la biennale et la Maison de la Danse font de lui une des personnalités les plus écoutées dans son domaine.