"La femme dans le poulailler" morte en 2018 en Espagne, a été identifiée annonce Interpol

Basée à Lyon, Interpol a annoncé jeudi avoir identifié la femme retrouvée pendue dans une ferme espagnole en 2018.

Une femme retrouvée pendue dans une ferme espagnole en 2018, surnommée "la femme dans le poulailler" par Interpol, a été identifiée récemment grâce à une campagne de l'organisation internationale de coopération policière basée à Lyon, a-t-elle annoncé jeudi.

Une Paraguayenne de 33 ans

Il s'agit d'une Paraguayenne de 33 ans, nommée Ainoha Izaga Ibieta Lima, précise Interpol dans un communiqué, saluant le premier succès transcontinental de la campagne Identify Me (identifiez-moi) qui vise à rendre leur nom à des femmes retrouvées mortes en Europe ces dernières décennies. La Paraguayenne avait quitté son pays à 28 ans, pour se rendre en Espagne, selon son frère, qui avait signalé sa disparition aux autorités en 2019, après "plusieurs mois sans contact". Mais celles-ci n'avaient pas pu la localiser.

Or, en août 2018, un corps de femme avait été découvert pendu dans un poulailler de la région de Gérone, dans le nord-est de l'Espagne, sans papier d'identité. Les habitants de la ferme et les voisins ne la connaissaient pas et ignoraient comment elle était arrivée là. Il a fallu attendre mars 2025 pour que le lien entre les deux dossiers soient établis quand "les autorités paraguayennes ont comparé les empreintes digitales téléchargées par l'Espagne, à partir de la Notice noire d'Interpol, avec leurs propres bases de données nationales, dans le cadre de l'initiative Identify Me", explique Interpol.

Cette campagne lancée en 2023 et rééditée en octobre 2024 fait appel au grand public pour aider à identifier les corps d'une quarantaine de femmes retrouvés sur plusieurs décennies dans six pays européens. Concrètement, Interpol publie sur son site internet et ses réseaux sociaux une sélection d'informations jusqu'alors réservées à usage interne et contenues dans ses notices noires, dédiées à l'identification des restes humains.

En novembre 2023, cette campagne a enregistré un premier succès en identifiant Rita Roberts, une citoyenne britannique de 31 ans découverte à Anvers plus de trente ans plus tôt. Des proches de la victime avaient reconnu le tatouage de la jeune femme, représentant une fleur, sur les documents mis en ligne par Interpol. Sur le site de l'organisation, dont le siège est à Lyon, il reste 45 fiches décrivant "la femme aux faux ongles", "la globe-trotteuse", "l'introvertie" ou encore "la jeune fille dans le Main", dans l'espoir que ces détails aident à leur rendre leur identité.