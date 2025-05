28 gendarmes mobilisés lors d'une vaste opération de contrôles routiers dans le Rhône

240 véhicules ont été contrôlés lors d'une vaste opération coordonnée menée dans le Rhône le 22 mai.

C'est une vaste opération de contrôles coordonnés que la gendarmerie du Rhône a mis en œuvre le jeudi 22 mai entre 12 h et 14 h. 28 gendarmes ont été mobilisés en six points de contrôles simultanés à Francheville, Craponne, Tassin et Grézieu la Varenne, pour un total de 240 véhicules contrôlés.

Six défauts d'assurance ont été relevés, ainsi que trois conduites sans permis de conduire ou malgré une suspension. Huit personnes ont été sanctionnées pour défaut de contrôle technique.

Un franchissement de ligne blanche, deux non-port de la ceinture de sécurité, trois conduites sans stupéfiants, quatre usages d'oreillettes en conduite et un excès de vitesse ont enfin été sanctionnés.