Éducation : aider son enfant à booster sa mémoire

Devoirs, évaluations, examens, concours… Quotidiennement, les élèves doivent faire appel à leur mémoire. Quel est son fonctionnement ? Comment, en tant que parent, aider son enfant à bien mémoriser ? Que peuvent faire les jeunes pour booster leur mémoire et être plus efficaces ? Explications.

À l’école, toutes les matières nécessitent d’activer sa mémoire. Pour résoudre un problème de maths, il faut se souvenir de ses théorèmes. Si on veut s’exprimer de manière naturelle en anglais, il faut bien connaître son vocabulaire et les verbes irréguliers. Pour réussir une composition d’histoire-géographie, la maîtrise des événements et des cartes est indispensable… Le travail de mise en pratique, de réflexion et d’argumentation ne peut se faire que si on a pris la peine de mémoriser son cours. Cela doit être considéré comme une base indispensable de tout travail scolaire, base qui se doit d’être solide et pérenne.

Les différentes mémoires

“Il existe trois types de mémoires, explique Clémentine Boissier, orthopédagogue* à Lyon. La mémoire de travail, aussi appelée mémoire immédiate, permet, quand on travaille une consigne, de manipuler les informations pour en faire quelque chose. Avec la mémoire à court terme, on conserve les données pour un temps. Enfin, la mémoire à long terme est notre bibliothèque mentale. C’est là que l’on stocke tout ce que l’on a appris. C’est à ce stade que l’on peut véritablement parler de processus de mémorisation.” Évidemment, les jeunes utilisent plus volontiers leur mémoire à court terme. Les leçons sont souvent apprises la veille pour le lendemain, sans y revenir plus tard. Elles ne sont pas mémorisées durablement. Mais les choses se compliquent quand il faut réviser pour une évaluation importante, le brevet, le bac… Le jeune peut avoir tout oublié, et se retrouve avec une grande quantité de contenus à apprendre de nouveau. Lui faire prendre conscience de cette perte de temps lui donnera déjà envie de travailler différemment.

Être motivé et bien respecter les étapes

Faire un travail de mémorisation efficace nécessite plusieurs conditions. En préambule, l’enfant doit bien évidemment avoir compris sa leçon et donner du sens à l’apprentissage. “Il doit être dans un état d’esprit dynamique, autrement dit croire que grâce à cet apprentissage, il va pouvoir progresser”, souligne Clémentine Boissier. Si le parent entend son enfant dire : “De toute façon, ça ne sert à rien que j’apprenne ça”, il doit l’aider à se remotiver, sinon le travail de mémorisation sera laborieux voire inefficace. Le parent ne se privera pas non plus de féliciter son enfant a posteriori pour son investissement. “Il doit mettre l’accent sur l’effort fourni et non sur le résultat. En effet, le talent ne suffit pas pour réussir !”, précise Clémentine Boissier. Ensuite, vient le travail de mémorisation à proprement parler. Afin de retenir efficacement et durablement, il faut bien respecter différentes étapes. “Au départ, l’enfant fait un travail d’encodage, autrement dit il active les neurones liés à l’apprentissage visé. Ce travail sera d’autant plus efficace que le jeune apprendra sa leçon à plusieurs reprises, et de manière espacée dans le temps. En effet, réactiver sa leçon permet de bien la placer dans la mémoire à long terme. Et cela libère aussi la mémoire de travail pour de nouveaux apprentissages. Ensuite, il effectue le travail de stockage, en d’autres termes il classe les informations dans sa tête. Puis il faut s’entraîner à aller les récupérer en mémoire, pour pouvoir les restituer et les utiliser”, explique l’orthopédagogue. “C’est surtout quand je suis arrivé en prépa que j’ai amélioré ma méthode de travail, se souvient Antoine, 22 ans. Je voyais bien que même si je passais du temps à apprendre un cours, quelques jours après il était presque tout oublié. Je me suis mis à reprendre mes leçons le soir même, tout en les soulignant et en faisant des fiches succinctes à côté. Puis je les révisais plusieurs fois, sur plusieurs semaines, jusqu’à ce que je me rende compte que tout était intégré.”