Une nouvelle stratégie pour Aix-les-Bains Riviera 

Après trois années encourageantes, le Fonds de dotation Aix-les-Bains Riviera des Alpes signe une nouvelle convention pour trois années supplémentaires.

Le Fonds de dotation Aix-les-Bains Riviera des Alpes a été créé pour développer ou financer toute forme d’actions d'intérêt général à caractère social, culturel, éducatif et sportif ou contribuant à la protection de l'environnement. Après trois années d'engagement, le bilan est positif : près de trente projets ont été soutenus autour du bien-être et de la solidarité, en partenariat avec une vingtaine d’associations locales. Fort de ce succès, une nouvelle convention vient d’être signée pour les trois prochaines années, avec la volonté de diversifier les sources de financement, tout en consolidant le soutien des mécènes historiques.

La solidarité et l’engagement sont au cœur des actions du Fonds, qui soutient les structures associatives œuvrant pour un tourisme durable, une inclusion sociale renforcée et une valorisation des patrimoines locaux. Ces associations bénéficient d’un accompagnement financier et logistique leur permettant de concrétiser leurs projets tout en ayant un impact positif sur la société. Il participe activement à la création d’un écosystème collaboratif favorisant une économie juste et solidaire.

Grâce à son engagement, le Fonds a permis l’émergence de nombreuses initiatives. Parmi elles, la Mission Locale Jeunes, avec son projet "De la terre à l’assiette", qui sensibilise les jeunes aux métiers de l’agriculture tout en leur transmettant l’importance d’une alimentation locale et responsable. Le Fonds a également soutenu "La Sauvegarde de l’Art Français", qui offre aux jeunes l’opportunité de découvrir et de restaurer des œuvres architecturales. Enfin, depuis dix ans, l’association "4S Sport Santé Solidarité" propose des stages de navigation destinés aux personnes touchées par le cancer féminin.

Un renouveau stratégique pour l'avenir

Jeudi 13 février, une réunion stratégique s’est tenue à Grésy-sur-Aix (Savoie) en présence de Michel Frugier, président de l’Agence Riviera des Alpes, Noémie Servaud, pilote du fonds de dotation, et de Jean-Marie Hébert, directeur du fonds Essentiem. L’objectif de cette rencontre : donner un nouvel élan à l’action du Fonds en tenant compte des évolutions post-Covid et des nouvelles priorités des citoyens.

En effet, la crise sanitaire a profondément marqué les mentalités, poussant de nombreuses personnes à repenser leurs priorités. Le Fonds de dotation Aix-les-Bains Riviera des Alpes compte s’adapter à ces nouvelles attentes en consolidant son action tout en développant de nouvelles initiatives solidaires axées sur le bien-être.