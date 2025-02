Le n°1 mondial des murs d'escalade change de prise

Le premier fabricant mondial de murs d'escalade et de prises a un nouveau directeur général.



Damien Tatangelo est le nouveau directeur général d’EP Climbing depuis le 1er janvier. Il succède à Benoît Beylier, nommé "Global Activities Developper" au sein du groupe ABEO, auquel appartient EP Climbing. L’entreprise, basée à Sainte-Hélène-du-Lac, en Savoie, est leader mondial dans la fabrication des murs et prises d’escalade. Elle emploie 500 personnes à travers le monde pour un chiffre d’affaires de 18,5 millions d'euros (2024). Ingénieur en mécanique, marié et père de deux enfants, Damien Tatangelo, 44 ans, a rejoint le groupe ABEO il y a plus de 10 ans, où il a occupé des postes de direction opérationnelle en France ainsi qu'à l’étranger.

Le premier mur d'escalade artificiel de France

EP Climbing a été pionnière en 1983 en inventant la première prise d'escalade amovible. L'entreprise a également proposé, en 1986, le premier mur de compétition artificiel en France. En 2020, l'entreprise a renforcé son engagement envers l'escalade de compétition en devenant fournisseur officiel de la Fédération Iiternationale d'escalade (IFSC). Elle a également conçu le mur de bloc innovant "Boulder Titan", utilisé lors de la Coupe du monde de Berne en 2023.