Haute-Savoie : le plus gros chantier de collège prévu pour 2028

Le Département de Haute-Savoie met sur la table près de 90 millions d'euros pour la construction d'un nouveau collège.

C’est un projet ambitieux qu'a lancé le Département de Haute-Savoie pour la commune de Groisy, située dans l’agglomération d’Annecy. Ce projet, d’un montant estimé de 89,3 millions d'euros, inclut la construction d’un nouvel établissement scolaire ainsi que la rénovation du collège existant du Parmesan. Une initiative d’envergure qui devrait aboutir à la rentrée 2028.

Un établissement moderne pour répondre aux besoins croissants

Le futur collège de Groisy sera dimensionné pour accueillir vingt-six divisions d'élèves, soit un effectif conséquent pour répondre à la demande scolaire du secteur. Après sa rénovation, le collège du Parmesan disposera également de la même capacité. Avec ces deux établissements, l'objectif du Département de Haute-Savoie, de 800 élèves par collège maximum, sera largement rempli.

Outre la construction d’un nouveau bâtiment, plusieurs infrastructures vont être développées pour soutenir l’ensemble de ces établissements. Une demi-pension commune aux deux collèges, une chaufferie biomasse, un parking de 100 places pour le personnel, ainsi qu'un plateau sportif avec une piste de 200 mètres, viendront compléter ce projet.

Une réhabilitation ainsi qu'une extension du gymnase, intégrant deux gymnases, quatre salles multi-activités, un espace d’escalade de niveau régional et une salle polyvalente partagée. Le projet prévoit une superficie totale de plancher d’environ 20 500 m².



Un budget "collèges" d'1 milliard d'euros pour la Haute-Savoie

La volonté d’optimiser les espaces extérieurs fait partie intégrante du projet, avec la désimperméabilisation des sols et la création d’un environnement plus vert. De plus, le réaménagement de la gare routière et la sécurisation des accès, notamment à travers la création d’un dépose-minute et d’une piste cyclable le long de la route de Lecy, feront également partie de cette vaste opération.

Ce double projet à Groisy s’inscrit dans le cadre du plan collèges du Département de la Haute-Savoie, un plan historique doté d’un budget d’un milliard d’euros.