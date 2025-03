Les Lyonnais du mois

Jérome Kim et Bruno Lina sont deux des scientifiques à suivre à Lyon.



Ce sont deux scientifiques. Le docteur Jérôme H. Kim est directeur général de l’Institut international des vaccins, une initiative des Nations unies basée à Séoul, en Corée du Sud. Son objectif est d’améliorer la santé dans les pays en voie de développement en soutenant la découverte, le développement et la mise à disposition de vaccins nouveaux et améliorés. Après l’installation, en 2021, d’un bureau européen en Suède, l’IVI devrait ouvrir une officine à Lyon (probablement au sein de l’Académie de l’OMS, inaugurée en décembre dernier). Le professeur Bruno Lina, chef du service de virologie et de bactériologie à l’hôpital de la Croix-Rousse, prendra la direction du biocluster français d’innovation en infectiologie (BCF2I), dans le biodistrict Lyon-Gerland. Une nouvelle brique au sein de l’écosystème médical lyonnais, qui devrait voir le jour d’ici quelques semaines, dont l’ambition est d’identifier les signaux faibles et les profils des futures pandémies des maladies infectieuses.

