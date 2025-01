Brahim Bouchelaghem, le meilleur du hip-hop au Théâtre de Vénissieux

Le théâtre de Vénissieux accueille Brahim Bouchelaghem, chorégraphe et danseur hip-hop que l’on aime particulièrement, basé dans le nord de la France à Roubaix. Il présente une reprise de Motion (passage) créé en février 2017 avec treize des meilleurs Bboys et Bgirls ukrainiens et ukrainiennes, spécialistes de breakdance (danse au sol).

Au nombre de neuf, les artistes, cette fois-ci franco-belges, sont propulsés dans une aventure où, à l’intérieur d’un carré vide mesurant 7 mètres sur 7 mètres transformé en écran de smartphone, ils inventent une nouvelle histoire du hip-hop en prise avec son époque.

Jouant sur le champ et le hors-champ, s’inspirant des transitions des montages vidéo des trailers de danse, le chorégraphe travaille sur la construction du groupe et de l’espace de jeu en mêlant les énergies du breaking et de la poésie qui caractérise depuis toujours ses pièces. Entre hip-hop, esprit battle et danse contemporaine, les mouvements s’enchaînent virtuoses, soutenus par des jeux de lumière et font émerger des espaces graphiques fascinants.

Motion (passage) - Brahim Bouchelaghem. Le 31 janvier au théâtre de Vénissieux – theatredevenissieux.fr