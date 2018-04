Vacances de Pâques en famille : dix idées sorties à Lyon

Lyon Capitale a sélectionné pour vous une liste d’activités à faire seul ou en famille durant cette première semaine des vacances d’avril.

Spectacles

Cinématokid

L’Institut Lumière vous a concocté un programme des plus complets pour ces vacances. Des projections de chef d’oeuvres comme Le Roi et l’oiseau (11, 14 et 25 avril), Zarafa (12, 18 et 21 avril), Le Secret de la pyramide (10 avril), ou encore Horton (10 avril). Le plus : à chaque séance son goûter.

Jusqu’au 21 avril. À partir de 6 ans. 4€.

Cirque

Le Cirque Pinder est de retour à Lyon. Dans son nouveau spectacle Ca c’est du Cirque !, des représentations vivantes et féériques vous attendent : de quoi ravir petits et grands. Vous pourrez observer des acrobates, des dresseurs de fauves, des voltigeurs, ou encore des jongleurs. Chacun y trouvera son compte.

Jusqu’au 29 avril. Gratuit pour les moins de 24 mois.

Extérieur

Chasse aux oeufs de dinosaures

Une chasse aux oeufs en chocolat ? Non, aux oeufs de dinosaures ! Pendant 4 jours, les participants devront retrouver des oeufs de cinq espèces, cachés dans le centre commercial Aushopping à Bron. Outre la chasse, différentes activités ludiques seront organisées autour de la thématique de nos ancêtres de l’ère Mésozoïque.

Du 10 au 14 avril, de 11h à 19h. À partir de 3 ans. Gratuit.

Foot & Fun

L’Olympique Lyonnais invite vos enfants à participer à des stages de 5 jours. À travers des activités collectives, ils y apprendront à perfectionner leur technique, développer leur endurance, renforcer leurs capacités physiques et mentales, apprendre à jouer en équipe… Rendez-vous au Grand Stade.

Du 9 au 20 avril, de 11h à 19h. À partir de 7 ans. 329€ les 5 jours.

LudiLyon

L’association LudiLyon organise des visites ludiques de la ville, pour les petits gones âgés de 4 à 12 ans. A la découverte du patrimoine lyonnais, les participants pourront se rendre au musée gallo-romain de Fourvière, à la Cathédrale Saint-Jean, Place des Terreaux, et dans bien d’autres lieux encore. Le mot d’ordre : apprendre en s’amusant.

Du 10 au 30 avril. 15€ l’adhésion.

Musées

Musée des Confluences

Depuis le 7 avril, le Musée des Confluences met Hugo Pratt à l’honneur. Au coeur d’une exposition qui vous fera voyager, vous pourrez y découvrir tout son univers, et notamment son personnage emblématique : Corto Maltese.

Tarif plein 9€, tarif pour tous à partir de 17h 6€, tarif jeune actif 5€, tarif -18 ans et étudiant gratuit.

Musée de l’Imprimerie

Le 12 avril, l’artiste croix-roussien de renom Papy@rt animera un atelier de sérigraphie. L’objectif : initier les préados à cette technique, à l’exposition en cours sur Andy Warhol, très féru de ce procédé.

Le 12 avril, de 14h à 17h. De 9 à 13 ans.

Festivals

Kidexpo

Le salon parisien ouvre ses portes à la Cité internationale de Lyon pour la première fois. Kidexpo, c’est un événement spécialement créé pour les familles. Les enfants pourront participer à de nombreuses activités ludiques, orientées autour de trois thèmes : éducation et vie pratique ; sports, loisirs et vacances ; jeux, jouets et loisirs créatifs.

Du 13 au 15 avril. Vendredi et samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. Tarif adulte 7€, tarif enfant 3€.

Les Intergalactiques

Un Festival dédié aux geeks : voilà ce que sont Les Intergalactiques. Petit ou grand, chacun y trouvera son compte. Entre projections, ateliers et tables-ronde, pas le temps de s’ennuyer. Un vide-grenier géant 100 % pop-culture est aussi organisé, allant des consoles aux bandes dessinées.

Du 13 au 22 avril. Tarif selon les animations, vide-grenier gratuit.

Le Printemps du Périscope

Pour les amoureux de musique, Le Périscope présente plusieurs concerts durant les vacances. Du 10 au 30 avril, vous pourrez assister à de nombreux spectacles musicaux, de genres très divers : folk, jazz, hip-hop, rock… Mais il y aura aussi des projections de films, ou encore des ateliers dédiés aux arts urbains pour le jeune public.

Un Festival dédié aux geeks : voilà ce que sont Les Intergalactiques. Petit ou grand, chacun y trouvera son compte. Entre projections, ateliers et tables-ronde, pas le temps de s’ennuyer. Un vide-grenier géant 100 % pop-culture est aussi organisé, allant des consoles aux bandes dessinées.

Du 10 au 30 avril. Tarif selon les spectacles.