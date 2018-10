Une soirée danse dans un lieu insolite : les Halles du Faubourg

La Maison de la danse s’invite pour une soirée unique aux Halles du Faubourg, qui viennent d’ouvrir dans le 7e arrondissement de Lyon. À découvrir !

Nées de la volonté de plusieurs structures – La Taverne Gutenberg, les Ateliers La Mouche et Intermède –, les Halles du Faubourg (ancienne usine Lise Charmel) se positionnent comme un lieu qui présentera des projets artistiques éphémères tout au long de l’année (spectacles, expositions, performances…), un lieu de vie pour découvrir, se rencontrer autour d’un verre, expérimenter et créer du lien entre les citoyens. Dans le cadre de leur lancement, elles donnent carte blanche à la Maison de la danse pour une soirée unique ce vendredi.

Sacré printemps ! et Seul ensemble

La Maison de la danse a concocté un joli programme en invitant deux compagnies lyonnaises aux styles différents : la compagnie Chatha, menée par les chorégraphes Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, et les Relevant, la compagnie junior de la Maison de la danse. Les premiers présenteront la version outdoor de Sacré printemps ! qui évoque la Tunisie d’aujourd’hui avec les espoirs d’une révolution fragile, inachevée, faite de liberté et d’incertitude sur l’avenir. Les seconds proposent Seul ensemble, une pièce musicale au croisement du hip-hop et de la danse contemporaine, chorégraphiée par Amaury Réot de la compagnie Burnout de Jann Gallois.

Nuit des Halles 1 / Danse – Vendredi 12 octobre à partir de 18h30 – Entrée : 15 €

aux Halles du Faubourg, 10 impasse des Chalets (Lyon 7e) – Métro Jean-Macé / Tram T2 arrêt Route-de-Vienne