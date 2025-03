Un Molière féministe avant l’heure ?

Béatrice Avoine propose une adaptation de L’École des femmes au théâtre de l’Iris.

Arnolphe a recueilli Agnès, enfant pauvre, depuis l’âge de 4 ans et il l’élève à sa façon. Il est son tuteur légal. Et à présent qu’elle devient jeune fille, il pense dans un futur très proche… l’épouser.

Pendant un de ses voyages, le jeune Horace a été illuminé par la pureté et la grâce d’Agnès. De son côté elle tombe pour la première fois amoureuse avec l’emportement, le bonheur et la violence des sentiments liés à un premier amour. L’école des femmes ? Qu’ont-elles à apprendre, elles et elles seules, qui composent la moitié des êtres humains sur terre ?

À chaque femme de le savoir et d’agir en conséquence. Agnès apprend très vite… Tel est le propos d’une pièce qui fait de Molière un féministe avant l’heure. Béatrice Avoine remet l’ouvrage sur le métier (et elle n’en manque pas !).

L’École des femmes – Du 2 au 6 avril au théâtre de l’Iris (Villeurbanne)