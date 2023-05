Un festival latino débarque à Vienne en juin

Le 23 juin prochain, le théâtre antique de Vienne accueillera le Viva latino festival, en présence de l'artiste Maluma.

Cet été, le théâtre antique de Vienne accueillera des événements festifs, à l'image du Viva latino festival. Le rendez-vous est donné le 23 juin, de 18h à minuit pour découvrir les artistes du moment, dont le Colombien Maluma, en duo avec la chanteuse argentine Lali. Pendant les six heures, les festivaliers danseront au rythme de la musique latino-américaine, avec différents artistes tout le long de la soirée, Roberto Burgos, Charlotte, les Djs Ls et Mc Sean Cortez, etc.

Des billets sont accessibles sur le site de l'événement à partir de 89 euros.