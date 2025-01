Cadavres de souris, denrées périmées : ce bar de Craponne fermé d'urgence

Le bar restaurant Le Café de l'Ouest, situé à Craponne, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle de la DDPP.

Une nouvelle fermeture d'établissements dans le Rhône. Le café bar restaurant Le Café de l'Ouest, situé à Craponne au 114 avenue Pierre Dumond, a été fermé d'urgence ce mardi 28 janvier après un contrôle de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône.

Lors du contrôle d'hygiène, des cadavres de souris et des traces de nuisibles ont été repérés dans l'établissement. "Le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage" a également été relevé lors du contrôle, tout comme "la présence de denrées périmées".

Face à ce constat et pour éviter tout risque de "contaminations et de risques d'intoxication qui en résultent", la préfecture a décidé de fermer d'urgence l'établissement.

Pour pouvoir rouvrir ses portes, ce dernier devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 52. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut l'arrêté préfectoral.