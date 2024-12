Une sélection 100% française !

Souchon & fils

L’heure est décidément à la tournée juke-box et ce sont les fans qui sont contents. Après le succès d’Âme fifties concocté avec Ours et Pierre Souchon, puis la tournée, triomphale, qui suivit, Alain Souchon remonte sur scène avec ses deux fils, Ours et Pierre Souchon, donc, mais cette fois pour revisiter l’ensemble de son répertoire “classique” c’est-à-dire ses grands tubes incontournables, mais aussi des surprises.

Alain Souchon, accompagné d’Ours et Pierre Souchon – Les 10 et 11 décembre au Radiant-Bellevue

Zaho, étoile française

Il y a eu (il y a toujours) Clara Luciani, Juliette Armanet, la voilà la nouvelle fiancée de la variété française dont le succès fulgurant lui a valu validation olympique pour la cérémonie de clôture de Paris 2024 (après avoir chanté Bowie en ouverture du Festival de Cannes). En cette fin d’année, la chanteuse météore (elle était pour ainsi dire inconnue il y a deux ans) publie une version augmentée (un grand classique de l’édition musicale que la réédition augmentée) de son explosive Symphonie des éclairs. Et vient foudroyer la halle Tony-Garnier pour l’occasion.

Zaho de Sagazan – Le 11 décembre à la halle Tony-Garnier

Henri Dès, toujours fringant

Ce n’est peut-être pas tout à fait la période pour aller écouter en famille ce diable increvable de Henri Dès dans la version métal qui lui a valu un bon lifting ces dernières années. Car en réalité, le chanteur de 83 ans multi-récompensé n’a guère besoin de grosses guitares pour rester aussi fringuant qu’au premier jour (il compose pour la jeunesse depuis 1977). C’est donc en solo, dans son schéma classique qu’il se produira entre Noël et Nouvel An, cette période doudou.

Henri Dès en solo – Le 28 décembre à la Bourse du Travail