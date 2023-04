TNP : Promenons-nous dans les bois avec Joël Pommerat !

Artiste associé au TNP, Joël Pommerat y présentera son spectacle fétiche, Le Petit Chaperon rouge.

Créé en 2004, Le Petit Chaperon rouge, dans sa version théâtralisée signée par Joël Pommerat, est sur les routes depuis presque vingt ans. Il a tourné en France et à l’étranger, du festival d’Avignon en passant par la Chine, et a été récompensé en 2018 par le molière de la création jeune public.

Le petit Chaperon rouge © Elisabeth Carecchio

À l’instar des spectacles Cendrillon ou Pinocchio, ce Petit Chaperon rouge a sans doute contribué à révolutionner la scène du théâtre jeune public.

Sans doute parce que le metteur en scène, du point de vue dramaturgique, a apporté autant, sinon plus, de soin dans la conception de ce spectacle que s’il s’était agi d’un spectacle pour adultes. Il s’en était expliqué : “Au niveau de la forme de mes spectacles (la façon d’envisager le jeu des acteurs, le rapport de la lumière, du son et de l’espace) et même de l’exigence que nous mettons dans notre travail, comédiens et techniciens, je suis à peu près sûr qu’il n’y a pas de différence à rechercher entre les différents publics. Je suis au contraire persuadé que les enfants ont le droit à la même qualité de recherche, à la même volonté de perfection. Je crois que les enfants ont le droit qu’on ne change pas de façon de faire et d’envisager le théâtre pour eux.”



Le célèbre conte popularisé par Charles Perrault, même s’il y a bien d’autres versions, est donc livré au public (à partir de 6 ans) le plus simplement possible. Trois comédiens narrent et jouent l’histoire d’une petite fille tandis qu’elle chemine. L’aventure théâtrale transcende le conte, se meut en aventure poétique, où Pommerat confirme son talent pour les effets de lumière et les sonorités magiques.

Quel que soit l’âge du spectateur, les frayeurs de l’enfance remontent à la surface : le noir, le silence, la solitude… La seule façon de surmonter la peur est de s’y confronter. Dans ce spectacle d’une beauté saisissante, il faut, tel le petit chaperon rouge de la fable, s’autoriser à aller vers l’inconnu, à goûter au danger, inhérents à l’existence humaine.

Le Petit Chaperon rouge – Du 25 au 28 avril, au TNP